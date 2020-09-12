{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Ирана назвал постыдным шагом решение о нормализации отношений Бахрейна и Израиля

Ранее королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения

ТЕГЕРАН, 12 сентября. /ТАСС/. Тегеран осудил решение о нормализации отношений Бахрейна и Израиля, назвав его постыдным шагом. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном в субботу.

На эту тему
"Авраамовы соглашения". Трамп надеется, что сделка с Израилем и ОАЭ поможет ему на выборах

"Установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем является постыдным и низким шагом со стороны Манамы, который приносит в жертву дело Палестины и десятилетия борьбы и страданий этого народа ради выборов в США", - отмечает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что МИД Ирана осуждает это решение. "Нет сомнений, что результатом этого шага правительства Бахрейна будет только растущая ненависть палестинского народа и мусульман", - говорится в сообщении.

В пятницу глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Сделка, в которой участвуют три стороны, получила на Западе название "Авраамовых соглашений" - как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.

Теги
БахрейнСШАИранИзраиль
Эксперт сообщил об угрозе для США в сближении России и Китая
Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу считает, что Вашингтону и Москве необходимо поискать компромиссы, одним из которых может стать объявление об окончании эпохи расширения НАТО
Читать полностью