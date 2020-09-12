В Катаре начались мирные переговоры между движением "Талибан" и правительством Афганистана

ТЕГЕРАН, 12 сентября. /ТАСС/. Мирные переговоры между представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и правительства Афганистана начались в субботу в Дохе. Трансляцию мероприятия ведет МИД Катара.

На церемонии открытия переговорного процесса выступил глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. "Я благодарю "Талибан" за то, что они откликнулись [на предложение] о мирных переговорах. Сегодня запомнится, как день окончания войны", - сказал он. По его словам, "стороны полны решимости принести мир в Афганистан".

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.