В Белоруссии 11 сентября задержали 32 демонстранта

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в пятницу 32 участника несогласованных демонстраций, 18 из которых остаются под стражей. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Всего вчера (в пятницу - прим. ТАСС) за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-секретаря белорусского МВД.

В ведомстве отметили, что не более 450 человек принимали участие в протестных акциях в тот день.

"Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в трех регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в пяти регионах страны, в них приняло участие около 800 человек".

Пресс-секретарь МВД в очередной раз призвала граждан Белоруссии и приезжих из других стран не участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, проведение которых носит незаконный характер.