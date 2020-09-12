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Турция заявила о готовности провести у себя один из раундов межафганских переговоров

В МИД Турции отметили, что платформа "Сердце Азии - Стамбульский процесс" может быть задействована для поддержания Афганистана после достижения в нем мира

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Турция готова провести один из раундов мирных переговоров между представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и правительства Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обращаясь по видеосвязи к участникам межафганских переговоров, которые начались в субботу в Дохе.

"Сейчас Афганистан нуждается в помощи международного сообщества больше, чем когда-либо. Мы готовы внести свой вклад в этот процесс, в том числе провести у себя один из раундов переговоров. Платформа "Сердце Азии - Стамбульский процесс" может быть задействована для поддержания страны после достижения в ней мира", - подчеркнул глава МИД в своей приветственной речи.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Как следует из соглашения, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

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АфганистанСШАТурция
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