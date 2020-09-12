Премьер Баварии призвал не спешить с решением по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Германии нужно принять взвешенное решение о возможной увязке проекта "Северный поток - 2" с делом Алексея Навального, спешка может привести к нежелательным последствиям. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Я не стал бы принимать решение сломя голову, - сказал он. - Пока нет ответов от России. Лучше всего, чтобы реакция была общеевропейской".

"Нам нужно все принимать во внимание и постоянно думать, как соблюсти баланс между ценностями и интересами Германии", - добавил политик.

По его словам, он обеспокоен тем, как развиваются отношения с Россией. "Ни угрозы, ни приукрашивание [ситуации] до сих пор ничего сильно не поменяли", - отметил Зёдер. Политик сказал, что исключительно в гипотетическом смысле "Северный поток - 2" можно остановить, а газовые контракты с Россией пересмотреть. "Но какие последствия это будет иметь для нашего энергообеспечения и цен?" - задался он вопросом.

"Нам приходится думать, где в долгосрочной перспективе мы можем закупать газ. Многие страны, которые предлагают нам этот энергоисточник по схожим ценам, имеют такие же демократические дефициты, как и Россия", - сказал премьер Баварии. По его словам, не только Россия нарушает права человека".

Дискуссии о "Северном потоке - 2"

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступила против.

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.

Ситуация вокруг Навального

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В связи с этим Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы. Москва подчеркнула, что до отправки Навального на лечение в берлинскую клинику Charite никаких следов отравляющих веществ в его анализах обнаружено не было, а Берлин не предоставил доказательств своей версии. 7 сентября врачи немецкий клиники сообщили, что Навального вывели из комы и постепенно отключают от аппаратов искусственной вентиляции легких.

Российская сторона отметила, что заинтересована в расследовании произошедшего и готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Ранее германская сторона заявила, что передала в ОЗХО результаты проб Навального, однако российское представительство при организации информировало в четверг, что заявления официальных лиц ФРГ относительно направления материалов по Навальному в ОЗХО не соответствуют действительности.