Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы "Северного потока - 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода "Северный поток - 2". Об этом она сообщила в субботу, передает Датское радио на своем сайте.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

6 июля 2019 года Дания последней из стран, через чью акваторию должен проходить газопровод, дала разрешение на строительство "Северного потока - 2". Проект реализован на 93%, непостроенный участок проходит через датскую акваторию.

"Считаю это позитивным, поскольку я на протяжении всего времени была против "Северного потока - 2", - сказала она, комментируя высказывания немецких политиков о возможности остановить проект из-за ситуации с Алексеем Навальным.

"Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом", - приводит радио слова премьера.

Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Дискуссии о "Северном потоке - 2"

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступила против.

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод введут в эксплуатацию.