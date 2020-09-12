В Париже более 80 человек задержали перед манифестациями "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и жандармерии задержали в Париже 81 человека при проведении проверок перед началом манифестаций "желтых жилетов". Об этом сообщила в субботу парижская префектура.

"Среди задержанных фигурируют люди, у которых найдены предметы, недопустимые при проведении манифестаций", - уточняется в заявлении. Речь идет об отвертках, кусачках и пассатижах. Также обнаружены один пистолет и несколько ножей. Изъяты противогазы и черные маски, с помощью которых протестующие намеревались скрывать лица.

Около 20 человек уже оштрафованы за нарушение закона. По сведениям телеканала BFM, изъяты также тяжелые предметы, которые могут использоваться для того, чтобы бросать их в стражей порядка, - камни, металлические шары для игры в петанк. Несколько человек задержаны за то, что отказались предъявлять документы.

В Париже в субботу разрешены две манифестации, обе должны пройти в северной части города, выше Елисейских полей и Лувра. Речь идет о Биржевой площади, от которой колонна манифестантов должна после 12:00 (13.00 мск) проследовать к западной окраине города, а также о площади Ваграм у западной границы Парижа и одноименной улице, идущей в сторону центра. В настоящее время, как убедился корреспондент ТАСС, на Биржевой площади уже собрались несколько сотен "желтых жилетов". Они ведут себя спокойно. На площади Ваграм участников манифестации гораздо меньше. Оттуда колонна должна проследовать в сторону Монмартра начиная с 13:00 (14:00 мск).

Префектурой полиции в городе создана обширная зона, в которой категорически запрещены манифестации: это площадь Шарля де Голля, а также районы Елисейских полей, Елисейского дворца, Национального собрания, Марсова поля. По данным префектуры, в столице ожидается от 3 тыс. до 5 тыс. манифестантов, из которых 700-900 являются радикалами, намеренными совершать погромы и поджоги. На Елисейских полях сосредоточены большие силы полиции. Там попытались появиться всего несколько манифестантов из числа "желтых жилетов", но они были немедленно задержаны или выведены с этой территории. Как сообщил в субботу полицейский префект Парижа Дидье Лаллеман, он не намерен допускать "хаоса и погромов на Елисейских полях".

Крупные манифестации в рамках общенационального дня действий "желтых жилетов" должны пройти в субботу, помимо Парижа, в других основных городах Франции - Страсбурге, Бордо, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте и Ницце. Они возможны также в Тулузе и Монпелье на юге страны, хотя были запрещены там местными префектурами.