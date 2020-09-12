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Кризис в Белоруссии

Марию Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино

Ранее ее задержали по подозрению в призывах к захвату власти

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была переведена в изолятор временного содержания в Жодине Минской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.

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"Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино", - сообщает пресс-служба штаба. Когда состоялся перевод Колесниковой, не уточняется.

Ранее Колесникова была задержана по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу и находилась в СИЗО в Минске.

В начале недели государственный телеканал "Беларусь-1" сообщил, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

По делу о призывах к захвату власти также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба организации Илья Салей.

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