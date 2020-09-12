Белорусская оппозиция заявила, что Координационный совет продолжит работу без президиума

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Координационный совет (КС) белорусской оппозиции продолжит работу без своего президиума. Об этом говорится в опубликованном в субботу на его сайте сообщении.

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"Многих беспокоит вопрос, как совет будет действовать без президиума, - говорится в сообщении по итогам состоявшегося 11 сентября заседания "основного состава совета". - Первое и главное - Координационный совет продолжает работу". Отмечается, что при этом "сам состав президиума остается прежним".

Ранее практически все члены президиума оппозиционного совета были задержаны властями по подозрению в незаконной деятельности или покинули пределы Белоруссии.

В сообщении подтверждаются прежние приоритеты деятельности КС: "прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности; освобождение политических заключенных; новые честные выборы".