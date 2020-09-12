СМИ: Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал позиции боевиков в Ираке

ТЕГЕРАН, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провели военную операцию на территории Ирака, направленную против контрреволюционных сил. Об этом сообщает в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на заявление КСИР.

Отмечается, что атака была организована в ответ на враждебные действия боевиков на территории провинции Курдистан в Иране. Детали операции не проводятся.

Иракская граница является одним из источников напряженности для Ирана. Через нее на иранскую территорию ввозится значительная часть контрабандных товаров. Кроме того, на границе с Иракским Курдистаном периодически происходят столкновения между иранскими пограничниками и членами курдских организаций. Тегеран утверждает, что значительная часть антиправительственных формирований базируется на территории Иракского Курдистана.