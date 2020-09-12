В центре Минска по призыву оппозиции женщины собрались на "самый громкий марш"

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Женщины собираются на площади Свободы в центре белорусской столицы, там по призыву оппозиции начинается "самый громкий и массовый женский марш". Накануне организаторы рекомендовали участницам брать с собой "фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных беларусок" и громко кричать их имена, сопровождая шествие "любыми звуковыми эффектами".

Сейчас, как передает корреспондент ТАСС с места события, на площади собрались уже порядка 200 человек. У некоторых женщин на плечи накинуты бело-красно-белые флаги. Милиция дежурит на площади, но не вмешивается в происходящее. Сотрудники предупреждают собравшихся о незаконности участия в акции и просят разойтись. У находящихся на площади журналистов проверяют наличие аккредитации.