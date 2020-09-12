СМИ: "женские марши" оппозиции финансирует компания PandaDoc

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Минский филиал зарегистрированной в США компании по производству программного обеспечения PandaDoc использовался для финансирования организаторов акций протеста белорусской оппозиции. С таким утверждением выступил в субботу государственный телеканал " Беларусь-1 " со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в минском офисе компании, расследуя дело о хищении средств.

По данным белорусского телеканала, в ноябре 2019 года к директору ООО "ПандаДок" (белорусский филиал компании) Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса PandaDoc Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь организации "Центр по продвижению прав женщин". Он сослался на то, что компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации, передает "Беларусь-1".

По данным телеканала, учредителем и одним из руководителей Центра продвижения прав женщин является Александра Дикан. Как отмечает "Беларусь-1", она является супругой одного из структурных руководителей PandaDoc Виктора Кувшинова, друга основателя компании Никиты Теплоухова, известного также как Микита Микадо.

По данным "Беларуси-1", Александра Дикан является активным участником движения "Женская сила", которое организует проходящие в последнее время в Минске "марши женщин" в поддержку белорусской оппозиции. В качестве подтверждения участия Александры Дикан в этих маршах телеканал продемонстрировал взятую из соцсетей фотографию, на которой она запечатлена среди других участников акций протеста оппозиции, которые держат в руках лозунги, раскрашенные в цвета бело-красно-белого флага.

Показания руководителей минского филиала

Телеканал "Беларусь-1" продемонстрировал кадры, на которых директор ООО "ПандаДок" Дмитрий Рабцевич сообщает, что белорусский филиал компании заключил договор о переводе $12,5 тыс. Центру по продвижению прав женщин ежемесячными траншами по $1,5 тыс. Компания успела перечислить $3 тыс., уточнил Рабцевич. Телеканал "Беларусь-1" делает вывод, что сотрудники минского филиала компании были втянуты в политическую игру из-за личных амбиций руководителей PandaDoc, находящихся в США, хотя сами хотели лишь работать и развиваться.

"Мы делаем бизнес, поэтому мы не занимаем какую-то сторону в конфликтах. Сотрудники, понятно, читают новости, делятся на группы. Никаких призывов выходить на улицу не было. Также я общался с ПВТ (минский Парк высоких технологий - прим. ТАСС), они сказали, что если мы делаем бизнес, не нужно принимать политических решений, что совпадает с моей точкой зрения", - приводит "Беларусь-1" слова Дмитрия Рабцевича.

В свою очередь белорусское издание Tut.by приводит слова адвоката компании Антона Гашинского: "Компания "ПандаДок" занимается благотворительностью и поддержкой разных сообществ - [посвященных таким темам, как] COVID-19, образование и так далее. В том числе и этого негосударственного фонда. Уверены, что помощь компании была использована по назначению в соответствии с уставными целями фонда".

Издание tut.by сообщило, что Александра Дикан отошла от сотрудничества с Центром по защите прав женщин. В публикациях "Беларусь-1" и Tut.by эта организация упоминается под двумя названиями - Центр по защите прав женщин и Центр по продвижению прав женщин. По данным телеканала "Беларусь-1", в 2018 году Центру по защите прав женщин намеревался перевести $19 тыс. Государственный департамент США, однако белорусские власти заблокировали эту помощь.

Компания PandaDoc и позиция ее основателя

Компанию PandaDoc основали в 2011 году в США два выходца из Белоруссии, Никита (по-белорусски - Микита) Микадо и Сергей Борисюк. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.

Департамент финансовых расследований (ДФР) Белоруссии на прошлой неделе возбудил уголовные дела в отношении директора офиса и топ-менеджера минского представительства американской компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова. Четыре сотрудника минского представительства PandaDoc были арестованы на два месяца. Белорусский правозащитный центр "Весна" признал их политзаключенными.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.

Один из основателей PandaDoc Никита Микадо заявил в конце августа, что готов оказать "финансовую помощь" сотрудникам белорусских силовых органов в случае, если они уволятся в знак поддержки оппозиции.