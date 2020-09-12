Белорусские силовики задержали около 30 участниц демонстрации в Минске

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 30 участниц акции протеста, которую белорусская оппозиция призвала провести в субботу на площади Свободы в центре Минска.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участницы демонстрации начали в субботу собираться на площади Свободы по призыву оппозиции, которая обещала провести "самый громкий и массовый женский марш". Накануне организаторы рекомендовали участницам брать с собой "фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок" и громко кричать их имена, сопровождая шествие "любыми звуковыми эффектами".

На площади собрались около 200 человек. У некоторых женщин на плечи были накинуты бело-красно-белые флаги. Сначала милиция не вмешивалась в происходящие, но ее сотрудники предупреждали собравшихся о незаконности участия в акции и просили разойтись. У находящихся на площади журналистов проверяли наличие аккредитации.

Позднее милиция начала задержания участниц демонстрации. Милиция задержала около трех десятков манифестанток, которых увезли в автозаках. После этого основная часть протестующих покинула площадь Свободы. Однако вскоре на площадь подошла новая колонна с бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции. Демонстрантки бьют в сковородки, выкрикивают антиправительственные лозунги.

Правоохранительные органы Белоруссии задерживают участниц мероприятия и доставляют в территориальные РУВД, поскольку акция не санкционирована, сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

"Подтверждаю, что есть задержанные, акция несанкционированная, ее участники были об этом предупреждены. Пока число задержанных назвать не могу", - сказала Ганусевич.

По закону, штраф за участие в несогласованных массовых мероприятиях может достигать 783 рублей (примерно 24,5 тыс. российских рублей).