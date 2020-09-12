Помпео призвал Кабул использовать переговоры в Дохе для всеобъемлющего прекращения огня

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи в Катаре с главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой и исполняющим обязанности главы МИД республики Мохаммадом Ханифом Атмаром призвал Кабул использовать начавшиеся межафганские переговоры в Дохе для достижения всеобъемлющего прекращения огня. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Госдепартамента США.

"Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Абдуллу Абдуллу использовать эту возможность (начавшиеся переговоры - прим. ТАСС) для достижения политического урегулирования, всеобъемлющего и постоянного прекращения огня, - отмечается в тексте. - Помпео приветствовал [решимость] руководства Афганистана [в деле] завершения 40-летней войны и в обеспечении того, чтобы Афганистан не представлял угрозы для США и их союзников".

Госсекретарь США также провел отдельную встречу с главой политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) муллой Абдуллой Гани Барадаром. Как отмечает Госдепартамент, Помпео выступил с аналогичным призывом и к представителям талибов.

Мирные переговоры между "Талибаном" и афганским правительством начались в субботу в Дохе. По словам Абдуллы, стороны "полны решимости принести мир в Афганистан".

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Как следует из соглашения, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер по укреплению доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

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