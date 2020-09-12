Сторонники белорусской оппозиции отправились маршем по центру Минска

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции отправились в субботу маршем по центру города, передает с места событий корреспондент ТАСС.

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Акция, к участию в которой оппозиция призвала участвовать женщин, началась в районе площади Свободы. Там милицией были задержаны около 30 манифестантов.

С площади Свободы демонстранты направились по проспекту Победителей в сторону Дворца спорта, расположенного близ берега реки Свислочь.

По пути следования колонны силовики задержали сотрудницу польского телеканала "Белсат", которая вела репортаж в прямом эфире, а также оператора, снимавшего сюжет. По данным белорусского "Еврорадио", задержанную журналистку зовут Екатериной Андреевой.