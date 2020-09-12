Эрдоган призвал Макрона "не связываться" с Турцией по теме Средиземного моря

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с призывом к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону "не связываться" с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье.

"Он [Макрон] говорит, что [у Франции] проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. История Африки - это история Франции, это вы убили миллионы людей в Африке", - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Париж "не имеет права преподавать урок человечности" Анкаре. "Я сказал ему об этом лично. Я сказал, что он не знает истории", - добавил президент Турции.

Президент Франции последние недели часто выступает с осуждением нестабильности в Восточном Средиземноморье и выражает поддержку Греции. Афины последовательно выступают против меморандума о разграничении морских зон между Анкарой и заседающим в Триполи ливийским правительством, считая условия документа нарушением исключительных экономических зон греческих островов.

В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.

10 сентября на Корсике прошел саммит стран Южной Европы (MED 7) с участием Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии. По его итогам Макрон предупредил о составлении списка санкций в случае продолжения Турцией геологической разведки на морском шельфе.