Участницы "женского марша" в Минске завершили свою акцию на площади Победы

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Традиционный субботний "женский марш" в Минске завершился на площади Победы в центре города. К концу акции колонна митингующих состояла приблизительно из двух тысяч женщин, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее в субботу участницы "женского марша", протестующие против итогов состоявшихся месяц назад выборов президента Белоруссии, собрались на площади Свободы.

Силовики разогнали митингующих, несколько десятков женщин были задержаны. После этого в течение приблизительно двух часов колонна практически беспрепятственно курсировала по центральным улицам города, пополняясь все новыми участницами. Женщины шли по тротуарам, не препятствуя дорожному движению. Они скандировали антиправительственные лозунги, несли плакаты и традиционную для белорусских протестов бело-красно-белую символику. Сотрудники правоохранительных органов не мешали проведению акции, однако микроавтобусы силовиков сопровождали колонну практически на всем пути. Через Немигу и Троицкое предместье они вышли на проспект Независимости, по нему прошли из центра мимо площади Победы почти до Академии наук, затем снова пришли на площадь Победы, после чего начали расходиться, выкрикивая лозунги и обещания вернуться снова.

Накануне организаторы акции протеста пообещали провести в субботу "самый громкий и массовый женский марш". Они рекомендовали участницам брать с собой "фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок" и громко кричать их имена, сопровождая шествие "любыми звуковыми эффектами".