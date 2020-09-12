СМИ: КСИР заявил о мести Бахрейну за нормализацию отношений с Израилем

ТЕГЕРАН, 12 сентября. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о возмездии Бахрейну за нормализацию отношений с Израилем. Об говорится в заявлении КСИР, которое приводит в субботу агентство Tasnim .

"Авраамовы соглашения". Трамп надеется, что сделка с Израилем и ОАЭ поможет ему на выборах

"Виновники этого предательства являются мишенью для гнева и жесткой мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна", - говорится в сообщении. Также отмечается, что решение о нормализации отношений "является позорным актом и большим безумием и не обладает никакой легитимностью".

В пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения. МИД Ирана осудил решение о нормализации отношений Бахрейна и Израиля, назвав его постыдным шагом.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Сделка, в которой участвуют три стороны, получила на Западе название "Авраамовых соглашений" - как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.