Лукашенко провел в Минске совещание с руководителями силовых ведомств

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит во Дворце Независимости в субботу совещание с силовиками. Как сообщает агентство БелТА , в ходе заседания обсуждались ситуация на западной границе и общественно-политическая обстановка в стране.

В ходе совещания, передает агентство, Лукашенко спросил министра обороны и начальника Генштаба о предложениях насчет действий белорусской армии в ближайшее время. "Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более, что это недешево обходится", - сказал президент.

"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим", - добавил Лукашенко и указал, что действия ВС зависят от "обстановки, которая складывается в Польше и Литве".

В повестку совещания вошла также и общественно-политическая ситуация в республике. "Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка".