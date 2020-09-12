ДНР сообщила о проведении Украиной новых инженерных работ на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) зафиксировала в субботу проведение новых инженерных работ на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения вблизи поселка Шумы под Горловкой. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 16:35 со стороны ВСУ в очередной раз зафиксировано проведение инженерных работ на позициях ВСУ вблизи поселка Шумы", - цитирует заявление представительства ДНР в СЦКК Донецкое агентство новостей (ДАН).

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. Пушилин призвал киевских силовиков с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Позднее Пушилин перенес начало операции по ликвидации траншей на среду, 9 сентября.

В среду на внеочередном заседании контактной группы, прошедшем в режиме видеоконференции, было достигнуто соглашение о проведении представителями Украины и ДНР при участии ОБСЕ совместной инспекции в районе поселка Шумы. Однако в четверг расследование нарушения Украиной договоренностей о перемирии не состоялось. Как сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, Украина сорвала совместную инспекцию, поскольку представители Киева отказались допустить проверяющих на участок, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции.