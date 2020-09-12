Трамп считает, что проголосовавшим по почте нужно проверить, засчитан ли их выбор

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что проголосовавшим по почте нужно будет проверить, учтено ли их волеизъявление.

Трамп стал кандидатом в президенты США во второй раз

Сохранить Америку великой. Трамп стал кандидатом в президенты США во второй раз

"Северная Каролина: чтобы убедиться, что голос засчитан, заранее отправьте [бюллетень по почте]. Когда же участки откроются, приходите посмотреть, засчитан ли голос. Если нет, проголосуйте", - призвал в субботу в Twitter Трамп.

Сообщение президента администрация соцсети пометила как нарушающее правила о "целостности выборов".

Республиканец Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах в США из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.

Северная Каролина - единственный штат, где отправка бюллетеней для досрочного голосования осуществляется за 60 дней до выборов. Власти штата приступили к рассылке первой партии из 618 тыс. бюллетеней в пятницу, 4 сентября.