Главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений ради мира в регионе

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Бахрейна и Израиля Абдель Латиф аз-Заяни и Габи Ашкенази подтвердили в субботу во время телефонного разговора настрой на укрепление двусторонних отношений на благо мира и стабильности в регионе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Бахрейна.

"Министры иностранных дел во время телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю объявления мира между Бахрейном и Израилем <...>, подчеркнув важность развития двусторонних отношений в различных областях ради общих интересов и таким образом, чтобы это способствовало укреплению стабильности и мира в регионе", - отмечается в заявлении.

Позднее бахрейнский министр в комментариях Al Arabiya назвал соглашение с Израилем "историческим и смелым решением".

"Данный шаг направлен на мирное сосуществование, а мир - это стратегический выбор для нашей страны, - подчеркнул он. - Развитие наших отношений поспособствует стабильности в регионе, а это соглашение принесет ему процветание". Между тем глава МИД подчеркнул, что "палестинский вопрос является фундаментом для достижения мира", напомнив о том, что "Манама твердо придерживается решения о создании двух государств".

11 сентября президент США Дональд Трамп разместил у себя на странице в Twitter совместное заявление Израиля и Бахрейна о достижении при американском посредничестве договоренности об установлении дипломатических отношений. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Как ожидается, мирные соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном будут подписаны 15 сентября в Белом доме.

На данный момент мирный договор с Израилем есть у Египта и Иордании. Как заявляют власти ОАЭ, соглашение с еврейским государством не только не подорвет палестинскую проблему, но может даже способствовать ее решению.