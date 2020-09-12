В США сравнили масштаб предполагаемого конфликта с Россией и КНР со Второй мировой

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Новый начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун оценил потери и риски возможного военного конфликта Соединенных Штатов с Россией или Китаем со Второй мировой войной. Выдержки из доклада генерала "Ускорить изменения или проиграть" опубликовал в пятницу вечером американский еженедельник Defense News.

"Для победы в будущей войне с Россией и Китаем ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь противостоять будущим угрозам", - отмечается в тексте.

По его мнению, нагрузка на бюджет заставит принять сложные структурные решения, от которых нельзя будет уклониться. Предыдущие шаги, отметил Браун, не отвечают быстро меняющимся элементам в противостоянии с Москвой и Пекином.

Возможная война с сопоставимой по потенциалу страной, полагает генерал, не будет похожа на конфликт последних двух десятилетий. "Будущая война не останется далеко от наших границ. <...> ВВС должны быть готовы к борьбе с потерями и рисками для страны, более сопоставимыми со Второй мировой войной", - говорится в докладе.