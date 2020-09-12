Переходный период в Мали продлится 18 месяцев

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Переходный период в Мали, в течение которого должно пройти коренное переформатирование основ государственности, займет 18 месяцев. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя общенациональной встречи военных и лидеров основных политических и общественных сил страны Муссу Камара.

Участники встречи утвердили хартию переходного периода и договорились, что временным президентом Мали станет военный или гражданский, а сам переходный период займет 18 месяцев, отметил он. По словам Муссы Камара, президент на указанный срок будет избран назначенной военными коллегией выборщиков. По истечении переходного периода в Мали пройдут выборы.

В представленном 11 сентября на рассмотрение участников встречи документе военные предлагали переходный период сроком на два года. Однако самая влиятельная на текущий день в Мали общественная структура "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP) во главе с имамом Махмудом Дико настаивала на сроке до 18 месяцев.

Лидеры региональной организации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) на своем саммите 7 сентября потребовали от малийских военных передать власть гражданским институтам в течение 12 месяцев и назначить президентом гражданское лицо.

В Мали 18 августа произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ столицы страны, города Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики Ибрагима Бубакара Кейта, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН).

Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Глава НКСН полковник Ассими Гоита был объявлен путчистами "главой государства". Соответствующий "основополагающий акт" был опубликован 27 августа в "Официальном вестнике" Мали. Бывший президент Кейта, перенесший 1 сентября инсульт, отбыл 5 сентября из страны на лечение в столицу ОАЭ, город Абу-Даби.