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Израильский президент призвал арабские страны к миру с Израилем по примеру Бахрейна и ОАЭ

Президент Израиля Реувен Ривлин отметил, что соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами открыло новую главу на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин призвал в субботу страны арабского мира последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна и заключить мир с еврейским государством.

"Соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами открыло новую главу на Ближнем Востоке, и мы видим перемены, которые оно приносит в наш регион на примере решения Бахрейна также встать на путь дружбы и установить полноценные отношения с Государством Израиль. Я призываю другие арабские и мусульманские страны заключить мир с Израилем, мир между народами, мир в обмен на мир", - распространила высказывания Ривлина его канцелярия.

"Я хочу выразить признательность премьер-министру [Израиля Биньямину Нетаньяху], королю Бахрейна [шейху Хамаду бен Исе Аль Халифу], президенту Соединенных Штатов [Дональду Трампу] и всем тем, кто работал ради этого прекрасного достижения", - добавил президент еврейского государства.

11 сентября Трамп разместил у себя на странице в Twitter совместное заявление Израиля и Бахрейна о достижении при американском посредничестве договоренности об установлении дипломатических отношений. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. На данный момент у Израиля заключены мирные договоры с Египтом и Иорданией. Как ожидается, соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном будут подписаны 15 сентября в Белом доме.

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БахрейнОАЭИзраиль
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