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Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

По словам госсекретаря, жизнь и смерть Навида Афкари "не будут забыты"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.

"Казнь иранским режимом Навида Афкари ужасна и жестока, мы решительно это осуждаем, - отмечается в сообщении Помпео в Twitter. - Это вопиющее посягательство на человеческое достоинство. <...> Иранцев не заставить молчать".

По словам госсекретаря, жизнь и смерть Афкари "не будут забыты".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал власти в Тегеране не приводить в исполнение приговор Афкари. По его словам, весь проступок борца "заключался [в участии] в антиправительственной уличной демонстрации".

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