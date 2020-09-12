Кипр и США подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны

НИКОСИЯ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Республика Кипр и США подписали в субботу меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Меморандум подписали в президентском дворце в Никосии министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис и госсекретарь США Майкл Помпео.

Документ был подписан в рамках двустороннего сотрудничества в областях безопасности и обороны с целью создания учебного центра в Ларнаке, который будет называться "Кипрский центр сухопутной, морской и портовой безопасности" (Cyprus Centre for Land, Open Seas and Port Security). Его аббревиатура пишется как CYCLOPS.

В заявлении президентской канцелярии Кипра сказано, что "это будет объект, принадлежащий стране, который уже получил первоначальную сумму финансирования от правительства США с целью его создания и эксплуатации". Эта инициатива подпадает под действие заявления о намерениях, подписанного между правительствами двух стран в ноябре 2018 года.

Работа центра коснется областей, связанных с безопасностью, в том числе с обработкой и хранением опасных химических и биологических материалов, обеспечением безопасности морских портов, а также кибербезопасности и пограничного контроля.

Данный центр будет возведен в Ларнаке в непосредственной близости от международного аэропорта.