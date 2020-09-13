{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эскалация напряженности в Средиземноморье

Помпео: напряженность в Средиземноморье выгодна противникам трансатлантического единства

Госсекретарь США считает, что энергетические ресурсы в зоне вокруг Кипра "должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами"

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Рост напряженности в Восточном Средиземноморье выгоден противникам трансатлантического единства. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео, делая заявление для прессы по завершении своих переговоров в Никосии с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

На эту тему
Газовая гонка. Из-за чего обострилась ситуация в Средиземном море

Во время своего выступления Помпео сообщил, что президент США Дональд Трамп переговорил на тему эскалации напряженности в этом регионе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. "Странам в этом регионе необходимо урегулировать разногласия, в том числе по вопросам безопасности, энергетических ресурсов и по морской проблематике, дипломатическим и мирным путем", - сказал глава Госдепартамента. "Рост военной напряженности не помогает никому, кроме противников, которые хотели бы увидеть разногласия в трансатлантическом единстве", - добавил он.

По словам Помпео, "сотрудничество в сфере безопасности становится все более важным в этом районе [планеты]". Восточное Средиземноморье, полагает глава американского внешнеполитического ведомства, "способно объединить многие страны и создать новые рынки посредством энергетики". При этом, как он подчеркнул, "энергетические ресурсы [в зоне вокруг Кипра] должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами".

В то же время Помпео обозначил негативное отношение Вашингтона к шагам Анкары по освоению газовых ресурсов на кипрском шельфе. "Мы продолжаем сохранять глубокую обеспокоенность в отношении продолжающихся операций Турции", - сказал он, добавив, что "у Республики Кипр есть право осваивать свои природные ресурсы" в своих "территориальном море и исключительной экономической зоне".

Теги
СШАКипрТурцияАнастасиадис, НикосЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Эскалация напряженности в Средиземноморье
Выборы президента США - 2020
Трамп заявил, что все выборы с голосованием по почте были провальными
Для них были характерны большое число пропавших бюллетеней и мошенничество, отметил президент США, не назвав конкретных примеров
Читать полностью