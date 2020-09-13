Помпео: напряженность в Средиземноморье выгодна противникам трансатлантического единства

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Рост напряженности в Восточном Средиземноморье выгоден противникам трансатлантического единства. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео, делая заявление для прессы по завершении своих переговоров в Никосии с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Во время своего выступления Помпео сообщил, что президент США Дональд Трамп переговорил на тему эскалации напряженности в этом регионе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. "Странам в этом регионе необходимо урегулировать разногласия, в том числе по вопросам безопасности, энергетических ресурсов и по морской проблематике, дипломатическим и мирным путем", - сказал глава Госдепартамента. "Рост военной напряженности не помогает никому, кроме противников, которые хотели бы увидеть разногласия в трансатлантическом единстве", - добавил он.

По словам Помпео, "сотрудничество в сфере безопасности становится все более важным в этом районе [планеты]". Восточное Средиземноморье, полагает глава американского внешнеполитического ведомства, "способно объединить многие страны и создать новые рынки посредством энергетики". При этом, как он подчеркнул, "энергетические ресурсы [в зоне вокруг Кипра] должны быть разделены как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами".

В то же время Помпео обозначил негативное отношение Вашингтона к шагам Анкары по освоению газовых ресурсов на кипрском шельфе. "Мы продолжаем сохранять глубокую обеспокоенность в отношении продолжающихся операций Турции", - сказал он, добавив, что "у Республики Кипр есть право осваивать свои природные ресурсы" в своих "территориальном море и исключительной экономической зоне".