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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил, что все выборы с голосованием по почте были провальными

Для них были характерны большое число пропавших бюллетеней и мошенничество, отметил президент США, не назвав конкретных примеров

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что все последние выборы с использованием голосования по почте оборачивались катастрофой. При этом глава Белого дома не привел конкретных примеров.

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"Ненужное надувательство с голосованием по почте является самой большой угрозой нашей демократии, и демократы это знают, - отметил Трамп в субботу в Twitter. - Почти все последние выборы, на которых применялась данная система, даже несмотря на то, что были меньше и с гораздо меньшим числом бюллетеней для подсчета, заканчивались катастрофой. Большое число пропавших бюллетеней и мошенничество".

Республиканец Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах в США из-за пандемии. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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