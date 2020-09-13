Трамп заявил, что все выборы с голосованием по почте были провальными

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что все последние выборы с использованием голосования по почте оборачивались катастрофой. При этом глава Белого дома не привел конкретных примеров.

В США снова говорят о вмешательстве в выборы. На этот раз под подозрением Почтовая служба

"Ненужное надувательство с голосованием по почте является самой большой угрозой нашей демократии, и демократы это знают, - отметил Трамп в субботу в Twitter. - Почти все последние выборы, на которых применялась данная система, даже несмотря на то, что были меньше и с гораздо меньшим числом бюллетеней для подсчета, заканчивались катастрофой. Большое число пропавших бюллетеней и мошенничество".

Республиканец Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах в США из-за пандемии. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.