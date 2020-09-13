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США и ОАЭ подписали соглашение о расширении полномочий консульских сотрудников

В Госдепартаменте назвали ОАЭ важным стратегическим партнером по поддержанию стабильности в зоне Персидского залива, обеспечению американских интересов и свободы торговли в регионе

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о расширении консульских привилегий и иммунитета. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

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"США и ОАЭ подписали расширенное соглашение о консульских привилегиях и иммунитете, которое предоставит консульским сотрудникам усиленную защиту во время работы с гражданами своих стран, - отмечается в заявлении. - Договоренность усилит возможности консульского персонала по обеспечению интересов граждан, национальных интересов".

В Госдепартаменте охарактеризовали ОАЭ как важного стратегического партнера по поддержанию стабильности в зоне Персидского залива, обеспечению американских интересов и свободы торговли в регионе.

Конкретных деталей соглашения во внешнеполитическом ведомстве США не привели.

13 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. На данный момент у Израиля заключены мирные договоры с Египтом и Иорданией. Трамп 15 сентября примет в Вашингтоне представителей руководства Израиля и ОАЭ для проведения церемонии подписания соглашения о полной нормализации отношений между двумя странами.

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