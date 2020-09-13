В "Хезболлах" пообещали ответить режимам, примирившимся с Израилем

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Ливанская шиитская партия "Хезболлах" осудила правителей Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за их решение пойти на нормализацию отношений с Израилем. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой шиитской партии.

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"Силы сопротивления ответят на предательство режимов, которые нанесли удар в спину палестинскому народу и пошли на примирение с Израилем", - говорится в документе. В нем указывается, что такой шаг не имеет никаких оправданий. "Свободные арабские и исламские народы поддерживают право палестинцев на освобождение своей земли и отвергают нормализацию и сотрудничество с Израилем", - подчеркивается в заявлении.

Как указывает "Хезболлах", правители Бахрейна и ОАЭ "поддерживали длительный период тайные связи с Израилем, а сейчас объявили о них открыто". Ранее возмездием правителям Бахрейна пригрозил в своем заявлении Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В документе указывалось, что "виновники предательства станут мишенью для гнева и мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна".

Исламское общество национального согласия ("Аль-Вифак"), крупнейшее оппозиционное движение шиитов Бахрейна, подвергло резкой критике правящие круги за мирную сделку с Израилем. В заявлении исламистов подчеркивалось, что власти "не имели права идти на такой шаг, поскольку он противоречит воле народа".

В пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

Президент Израиля Реувен Ривлин призвал в субботу страны арабского мира последовать примеру Бахрейна и ОАЭ, заключив мир с еврейским государством. На данный момент у Израиля заключены мирные договоры с Египтом и Иорданией. Как ожидается, соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном будут подписаны 15 сентября в Белом доме.