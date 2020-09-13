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Помпео выразил озабоченность заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра

Госсекретарь США заявил, что якобы все российские военные корабли, заходящие в кипрские порты, не проводят гуманитарных миссий в Сирии, но доказательств не привел
Госсекретарь США Майкл Помпео Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу на встрече в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность заходом российских военных кораблей в порты острова.

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"Я выразил озабоченность в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами [российских военных кораблей] в порты", - приводит пресс-служба Госдепартамента высказывания Помпео в беседе с журналистами. Помпео утверждал, что якобы все российские военные корабли, заходящие в кипрские порты, не проводят гуманитарных миссий в Сирии. Каких-либо доказательств своих слов госсекретарь не привел.

"Мы попросили президента учесть наши озабоченности", - сказал шеф американской дипломатии.

Как заявил 3 сентября посол РФ в Республике Кипр Николай Осадчий, США, добиваясь запрета на доступ российских военных судов в морские порты Кипра, стремятся поссорить Москву и Никосию. США находятся на территории Сирии незаконно, тогда как российский контингент присутствует по приглашению легитимных сирийских властей.

Теги
СШАКипрРоссияАнастасиадис, НикосПомпео, Майкл (Майк)
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