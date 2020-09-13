Трамп заявил, что доволен тем, что его соперником на выборах будет Джо Байден

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с тем, что кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства стал бывший американский вице-президент Джозеф Байден, а не сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки 8 апреля. С таким заявлением Трамп выступил в субботу в интервью телеканалу Fox News .

"Он выиграл [право баллотироваться в президенты от демократов] лишь потому, что [сенатор от штата Массачусетс] Элизабет Уоррен на тот момент не вышла из гонки. Если бы она приостановила кампанию, Берни [Сандерс] одержал бы победу во всех штатах по итогам "супервторника" (3 марта, когда первичные выборы проводились в 14 штатах и одной заморской территории - прим. ТАСС). И у нас [в качестве оппонента] был бы Берни, а не Байден. Но я доволен тем, как все разрешилось", - указал Трамп.

После "супервторника", итоги которого позволили Байдену вернуться в предвыборную гонку, Трамп отмечал, что Уоррен оттягивает голоса у Сандерса, мешая ему сосредоточиться на борьбе с Байденом. Сенатор от Массачусетса вышла из предвыборной гонки демократов 5 марта.

Глава Белого дома в интервью Fox News подчеркнул, что не испытывает волнения в преддверии первых теледебатов со своим оппонентом, которые намечены на 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). По его мнению, Байден в ходе дебатов порой говорит несвязные вещи. "Думаю, здесь дело в лекарствах, я слышал об этом, - отметил Трамп. - Иначе я не знаю, чем можно объяснить то, что он даже не может закончить начатое [предложение]".

Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что из-за преклонного возраста кандидат от демократов уже "не помнит, что делал вчера" и не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента. По словам американского лидера, в случае победы на выборах Байден будет подконтролен своему окружению, в том числе Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты США от демократов.