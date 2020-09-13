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СМИ: султанат Оман приветствовал соглашение между Бахрейном и Израилем

Как ожидается, соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном будут подписаны 15 сентября в Белом доме

ТАСС, 13 сентября. Султанат Оман выступил с поддержкой достигнутого между Бахрейном и Израилем соглашения о нормализации двусторонних отношений. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al-Jazeera.

Отмечается, что власти Омана приветствовали "инициативу Бахрейна [об установлении взаимоотношений с Израилем] в рамках его суверенных прав и трехстороннюю декларацию о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем".

Президент США Дональд Трамп, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу в ходе телефонного разговора договорились об установлении полноценных дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. На данный момент у Израиля заключены мирные договоры с Египтом и Иорданией. Как ожидается, соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном будут подписаны 15 сентября в Белом доме.

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