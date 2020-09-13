В Белоруссии 12 сентября задержали 114 участников несанкционированных акций

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Не более 1 700 человек участвовало в несанкционированных массовых акциях, прошедших в субботу в Белоруссии. Правоохранители задержали 114 демонстрантов, 87 из них все еще находятся под стражей, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в пяти регионах республики, не превысила 1 700 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в Минске - 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Пресс-секретарь пояснила, что "некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта".

В сообщении отмечается также, что "в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось семь массовых мероприятий в трех регионах страны, в них приняло участие более 50 тыс. человек".

В Минске в субботу прошел ставший уже традиционным "женский марш". Участницы акции изначально собрались на площади Свободы, однако правоохранители разогнали митинг и задержали часть митингующих. После этого в течение приблизительно двух часов колонна женщин практически беспрепятственно курсировала по центральным улицам города, пополняясь все новыми участницами. Через Немигу и Троицкое предместье они вышли на проспект Независимости, по нему прошли из центра мимо площади Победы почти до Академии наук, затем снова пришли на площадь Победы, после чего начали расходиться, выкрикивая лозунги и обещания вернуться снова.