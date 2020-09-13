Боррель рассказал, что решение по поводу "Северного потока" не находится в ведении ЕС

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Решение относительно "Северного потока - 2" находится в ведении Германии, а не Евросоюза, который никогда не испытывал большого восторга в отношении этого проекта. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью британской газете Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Северный поток - 2" не является европейским проектом. Я должен сказать, что [Европейская] комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока - 2", - сказал Боррель, добавив, что судьбу проекта "решать немцам".

При этом европейский дипломат предположил, что ЕС должен ответить введением санкций на предполагаемое отравление Алексея Навального в случае, если будут "ясные свидетельства", что конкретные официальные лица были в это вовлечены. По мнению Борреля, санкции были бы аналогичны тем, что Брюссель применил в 2018 году после предполагаемого отравления в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Дискуссии о "Северном потоке - 2"

Разговоры о возможном прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.