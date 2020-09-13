Главы МИД стран ЕС могут согласовать санкции по Белоруссии 21 сентября

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС, как ожидается, согласуют введение санкций по Белоруссии на встрече 21 сентября. Об этом сообщил в воскресенье в интервью британской газете Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он добавил, что включение в санкционный список президента страны Александра Лукашенко - это вопрос, "который будет обсуждаться". Само интервью газета приводит преимущественно в изложении.

7 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Белоруссии, в который войдет 31 человек, включая главу МВД. По данным агентства, президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет. Позже заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в санкционный список могут войти 40-50 имен.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году. Санкции были приостановлены в сентябре 2008 года, а затем вновь введены и расширены в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.