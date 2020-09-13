Послы стран Средней Азии высоко оценили опыт РФ по организации электронного голосования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Страны Средней Азии изучат опыт РФ по организации электронного голосования на выборах. Об этом заявили послы Казахстана, Киргизии и Таджикистана, выступая в воскресенье в Центризбиркоме России.

Посол Казахстана Ермек Кошербаев выразил уверенность в том, что избирательный процесс в единый день голосования в России пройдет на высоком организационном уровне. "Мы видим хорошую организацию, ясность процесса, его прозрачность", - сказал посол Казахстана.

"Возможность проголосовать досрочно является важной опцией в непростой ситуации с коронавирусом", - отметил Ермек Кошербаев. - Этот опыт заслуживает внимательного изучения". "Дистанционное электронное голосование - веление времени. Этот формат минимизирует риски вмешательства извне", - добавил казахстанский посол. Он выразил надежду, что российский ЦИК поделится этим опытом с казахстанскими коллегами.

Посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов отметил качественную организацию выборов в РФ. "Уверен, что единый день голосования пройдет успешно, открыто, в соответствии с нормами ОБСЕ", - добавил он. "В России существует прогрессивная технология, соответствующая самым высоким стандартам", - сказал он. Джекшенкулов, упомянул в частности электронное голосование на референдуме по поправкам в Конституцию РФ. "Опыт России заслуживает изучения, - добавил он. - Киргизское общество готово совершенствовать свою практику с учетом российского опыта". Посол отметил также, что в Киргизии на выборах президента в 2015 году в избирательную систему были внедрены методы биометрической идентификации, что исключило возможность фальсификаций, обеспечило достоверность и прозрачность голосования.

Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов отметил тесное взаимодействие между РФ и странами Средней Азии в организации выборного процесса. "В России накоплен огромный опыт", - отметил посол Таджикистана. "Мы получили огромную информацию, интересный опыт по проведению цифровых избирательных участков, за этим будущее", - добавил Сатторов. Он также выразил надежду, что опыт российского ЦИК станет доступен для таджикских коллег. Оценивая проведение единого дня голосования, посол Таджикистана отметил, что "для этих выборов созданы прекрасные условия, обеспечена максимальная прозрачность".