МИД КНР назвал задержанных пограничниками 12 гонконгских граждан сепаратистами

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала 12 задержанных на юге страны при попытке нелегально бежать из страны граждан Гонконга сепаратистами. Об этом она написала в воскресенье в своем Twitter , комментируя запись руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус об их задержании.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Серьезно? Проверьте факты: эти 12 человек были задержаны за незаконное пересечение морской границы", - указала она.

"Они не демократические активисты, а элементы, пытавшиеся отделить Гонконг от Китая", - написала дипломат.

В конце августа береговая охрана южной китайской провинции Гуандун сообщила о задержании в акватории к юго-востоку от Гонконга катера, на борту которого находились не менее 10 пассажиров. Позднее гонконгские СМИ сообщали о 12 задержанных, которые, предположительно, планировали добраться до Тайваня. Их подозревают в незаконном пересечении морской границы КНР. В полиции Гонконга и материкового Китая подтвердили, что среди них был гонконгский оппозиционер Энди Ли, задержанный ранее за нарушение закона о национальной безопасности Гонконга. Ранее на этой неделе глава администрации Гонконга сообщила, что суд над задержанными пройдет в соответствии с законами материкового Китая.