В Минске перед началом акции протеста начались задержания

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят в воскресенье задержание участников запланированной в Минске акции протеста под названием "Марш героев". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

"Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса", - сказала она.

Со своей стороны официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила ТАСС, что в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста, сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. "Выставлено максимальное число постов на проспектах Независимости и Победителей, со стороны кольцевой дороги в центр города. Для этого дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД", - сказала она. По ее словам, стоит задача не допустить проведение несанкционированного мероприятия, предупредить граждан, чтобы они не поддавались на провокации.