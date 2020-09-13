Греция готова начать переговоры с Турцией в случае практической деэскалации

АФИНЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Греция готова начать новый раунд зондирующих контактов с Турцией в случае практической деэсклации с ее стороны в Восточном Средиземноморье, уход турецкого исследовательского судна Oruc Reis с греческого морского шельфа - первый положительный шаг в этом направлении. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.

По его словам, возвращение Oruc Reis в турецкие территориальные воды - это положительный первый шаг. "Мы надеемся, что этот шаг будет иметь продолжение. Окончание провокаций должно привести к началу обсуждений. Мы никогда не скрывали, что хотим обсуждать с Турцией, но в мирной атмосфере, без провокаций и без односторонних действий. К сожалению, в последний месяц обстановка не была таковой, и не по нашей вине. Хочу надеяться и верить, что данный шаг - первый шаг в правильном направлении. Конечно, должно быть продолжение, деэскалация не является одномоментным событием", - сказал премьер.

Он пояснил, что если Греция увидит примеры действий в направлении снижения напряженности, то Афины всегда готовы начать быстро новый цикл зондирующих контактов с Анкарой, прерванных турецкой стороной в 2016 году. "Если мы увидим признаки практической деэскалации, Греция всегда готова сесть за стол для обсуждения одного важнейшего разногласия с Турцией, которым является разграничение морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", - уточнил премьер.

При этом он подчеркнул, что вариант санкций в отношении Турции продолжает оставаться в арсенале мер Евросоюза на тот случай, если Анкара не откажется от провокационных действий в районе Средиземноморья.

Возвращение исследовательского судна

Согласно данным мониторингового сервиса Marine Traffic, турецкое судно Oruc Reis вернулось в воскресенье в территориальные воды Турции после завершения геологоразведочных работ в Средиземном море. Согласно информации навигационного портала, сейчас корабль находится неподалеку от курортной Антальи. Oruc Reis проводил геологоразведочные работы на шельфе с 18 июля.

Греческие аналитики высказывали в воскресенье предположение, что отвод этого судна Турцией может быть лишь тактическим шагом Анкары с целью избежать возможных санкций со стороны ЕС на предстоящем саммите ЕС 24-25 сентября, где будут обсуждаться действия Турции на востоке Средиземноморья.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.