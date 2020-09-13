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Кризис в Белоруссии

В Минске начался автопробег в поддержку властей Белоруссии

В то же время белорусская оппозиция проводит в Минске очередную акцию протеста

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Автопробег "За единую Беларусь" в поддержку властей страны начался в воскресенье в Минске. Об этом сообщило агентство БелТА.

Традиционные автопробеги с национальным флагом являются способом высказать свою гражданскую позицию, отмечает агентство.

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко отправились в путь от аквапарка "Лебяжий", расположенного на северо-западе Минска у кольцевой автодороги. Колонна направилась по Минской кольцевой в сторону мемориального комплекса Хатынь на месте бывшей белорусской деревни, жители которой были уничтожены нацистскими оккупантами в 1943 году.

На фотографиях, опубликованных БелТА, видны участники пробега, среди них - семьи с детьми, колонна машин с красно-зелеными государственными флагами Белоруссии, проезжающая по дорогам Минска.

В то же время белорусская оппозиция проводит в Минске в воскресенье очередную акцию протеста. Колонны демонстрантов начали движение в центр города из других районов столицы. По ходу продвижения путь их пытаются преградить правоохранительные органы.

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