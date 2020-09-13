МИД Украины призвал усилить давление на Россию в связи с выборами в Крыму

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации в связи с проводимыми в воскресенье выборами в местные органы власти в Крыму. Соответствующее заявление опубликовала в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

"Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых выборов <...>, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Украина считает "выборы губернатора Севастополя, довыборы депутатов в государственный совет Республики Крым и в симферопольский местный совет грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.