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Кризис в Белоруссии

Семь станций метрополитена Минска закрыли на вход и выход

В их числе "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Фрунзенская"

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Семь станций метрополитена в центре Минска, где в воскресенье сторонники оппозиции проводят акцию протеста, закрыты на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба минского метрополитена.

"13 сентября в 14:40 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

В настоящий момент несколько тысяч протестующих вышли на центральные улицы города. Правоохранители разгоняют крупные группы манифестантов и активно проводят задержания.

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