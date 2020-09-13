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Кризис в Белоруссии

Проблемы с интернетом появились в воскресенье в Минске, где проходит акция протеста

Оператор связи А1 подтвердил, что скорость мобильного интернета снижена

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Операторы мобильного интернета вновь снизили скорость связи в Минске, где в воскресенье проходит массовая акция протеста оппозиции. Перебои в работе интернета ощущаются сильнее всего в районе проспекта Победителей, сообщает корреспондент ТАСС.

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Оператор связи А1 подтвердил, что скорость мобильного интернета снижена. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении компании в Twitter.

В настоящий момент несколько тысяч протестующих вышли на центральные улицы города. Правоохранители разгоняют крупные группы манифестантов и активно проводят задержания.

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