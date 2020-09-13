Проблемы с интернетом появились в воскресенье в Минске, где проходит акция протеста

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Операторы мобильного интернета вновь снизили скорость связи в Минске, где в воскресенье проходит массовая акция протеста оппозиции. Перебои в работе интернета ощущаются сильнее всего в районе проспекта Победителей, сообщает корреспондент ТАСС.

На эту тему

Оператор связи А1 подтвердил, что скорость мобильного интернета снижена. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении компании в Twitter.

В настоящий момент несколько тысяч протестующих вышли на центральные улицы города. Правоохранители разгоняют крупные группы манифестантов и активно проводят задержания.