МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. В районе стелы "Минск - город-герой" собралось несколько тысяч протестующих против итогов президентских выборов минчан, передает корреспондент ТАСС.

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Люди подошли в этот район с разных сторон двумя колоннами. Вся проезжая часть проспекта Победителей заполнена, еще одна колонна протестующих движется в район стелы со стороны проспекта Машерова.

На подходе к стеле протестующим дорогу преградили подразделения ОМОН. Задержаний и стычек пока не происходит.