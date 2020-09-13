{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В районе стелы "Минск - город-герой" собралось несколько тысяч протестующих

На подходе к стеле протестующим дорогу преградили подразделения ОМОН

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. В районе стелы "Минск - город-герой" собралось несколько тысяч протестующих против итогов президентских выборов минчан, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

Люди подошли в этот район с разных сторон двумя колоннами. Вся проезжая часть проспекта Победителей заполнена, еще одна колонна протестующих движется в район стелы со стороны проспекта Машерова.

На подходе к стеле протестующим дорогу преградили подразделения ОМОН. Задержаний и стычек пока не происходит.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Онлайн
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн
После выборов президента по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью