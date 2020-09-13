В Минске в ходе акции протеста задержали около 250 человек

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье уже задержали 250 участников акции протеста в белорусской столице. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"В различных районах столицы задержаны около 250 человек, - говорится в сообщении. - Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".

По данным МВД, по состоянию на 15:00 в Белоруссии было зафиксировано 17 очагов протестной активности, общее число участников акций не превышало 3 тыс. человек.

"Учитывая, что протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска, сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов", - добавила Чемоданова.

Кроме того, правоохранители напомнили протестующим об административной ответственности за участие в несанкционированных акциях и уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.