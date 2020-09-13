В Турции заявили, что Греция продолжает милитаризацию островов в Средиземном море

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил в воскресенье Грецию в милитаризации островов в Средиземном море.

"Греция продолжает милитаризацию островов. Мы же выступаем за диалог и желаем решить проблемы [в Средиземном море] мирными методами", - утверждал глава турецкого Минобороны в эфире телеканала NTV.

По словам Акара, в первую очередь "должен быть демилитаризован остров Кастелоризо", который находится в нескольких километрах от Турции.

Греция не признает подписанный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи Правительством национального согласия меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.