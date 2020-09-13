Тысячи протестующих в Минске двинулись в сторону резиденции Лукашенко

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч протестующих, собравшиеся в воскресенье в центре Минска, двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Как передают корреспонденты ТАСС, на этот раз манифестанты изменили прежний маршрут по проспекту Победителей, где их неизменно во время предыдущих акций встречали усиленные наряды ОМОНа, и решили обойти территорию Дворца Независимости, подойдя к нему разными колоннами с другой стороны - со стороны площади Государственного флага.
Пока движению колонн никто не препятствует, но в районе резиденции уже сосредоточены достаточно большие силы правопорядка.