Тысячи протестующих в Минске двинулись в сторону резиденции Лукашенко

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч протестующих, собравшиеся в воскресенье в центре Минска, двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как передают корреспонденты ТАСС, на этот раз манифестанты изменили прежний маршрут по проспекту Победителей, где их неизменно во время предыдущих акций встречали усиленные наряды ОМОНа, и решили обойти территорию Дворца Независимости, подойдя к нему разными колоннами с другой стороны - со стороны площади Государственного флага.

Пока движению колонн никто не препятствует, но в районе резиденции уже сосредоточены достаточно большие силы правопорядка.