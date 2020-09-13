Силовики в Минске начали задержания в районе Дрозды

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Подразделения силовых структур Белоруссии начали в воскресенье массовые задержания участников акций протеста в столичном районе Дрозды. Здесь в основном проживают высокопоставленные белорусские чиновники.

Как передает корреспондент ТАСС, там сейчас складывается напряженная ситуация. Для разгона манифестантов туда из других районов города спешно перебрасывают усиленные наряды ОМОНа и подразделений внутренних войск.

Тем временем десятки тысяч протестующих вышли на проспект Победителей, оставив официальную резиденцию Александра Лукашенко позади, и двинулись в сторону района Дрозды, где также находится одна из правительственных резиденций.

Пока движению колон никто не препятствует.