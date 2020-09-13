{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Силовики в Минске начали задержания в районе Дрозды

Для разгона манифестантов туда из других районов города перебрасывают усиленные наряды ОМОНа и подразделений внутренних войск

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Подразделения силовых структур Белоруссии начали в воскресенье массовые задержания участников акций протеста в столичном районе Дрозды. Здесь в основном проживают высокопоставленные белорусские чиновники.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

Как передает корреспондент ТАСС, там сейчас складывается напряженная ситуация. Для разгона манифестантов туда из других районов города спешно перебрасывают усиленные наряды ОМОНа и подразделений внутренних войск.

Тем временем десятки тысяч протестующих вышли на проспект Победителей, оставив официальную резиденцию Александра Лукашенко позади, и двинулись в сторону района Дрозды, где также находится одна из правительственных резиденций.

Пока движению колон никто не препятствует.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
У МВД Белоруссии нет информации о предупредительном выстреле на акции протеста в Минске
Как сообщила представитель ведомства Ольга Чемоданова, в целом обстановка в городе контролируется правоохранительными органами
Читать полностью